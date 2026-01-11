Budget 2026-27 : पीकेसी के लिए ₹5000 करोड़ का हो प्रावधान, परामर्श बैठक में दिया कुमारी ने उठाई मांग

दिया कुमारी ने नई दिल्ली में शनिवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए आयोजित परामर्श बैठक में ड्राॅप मोर क्राॅप योजना के तहत 900 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित करने तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए वीजीएफ सहायता मुहैया कराने और अमृत 2.0 मिशन को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मांग भी रखी।