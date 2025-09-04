नकबजन गिरफ्तार, 40 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़ा आरोपी

हरमाड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को एक नकबजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया हुआ सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आस-पास लगे 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से रूट मैप तैयार कर आरोपी को पकड़ लिया।
डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मंगलचंद सैनी उर्फ बलराम (27) बरना कालाडेरा का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदि है और अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए कॉलोनियों में रैकी करता था। दिन के समय सूने मंदिरों, स्कूलों, सहकारी समितियों के बाहर लगे ताले देखकर शाम के समय बाइक लेकर घर से रवाना होकर मंदिर, स्कूलों और सहकारी समितियों में घुसकर सरिये की सहायता से ताला तोड़कर नकदी, जेवर और बैट्री चुरा लेता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 बड़ी बैट्री, एलईडी टीवी, मिक्सर, प्रिंटर, स्पीकर, साउण्ड मशीन सहित पांच लाख रुपए कीमत का सामान बरामद कर लिया।
इस तरह पकड़ा आरोपी
पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर आस-पास की कॉलोनी के लोगों से संदिग्ध व्यक्तियों और पूर्व से चालानशुदा आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस ने फुटेज चैक की तो नकबजनों का न्यू ट्रांसपोर्ट नगर होना पाया गया। पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में हरमाड़ा निवासी पूरण शर्मा ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 24 जुलाई को रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में दो इनवर्टर बैट्री चुरा ली है। दोनों बैट्रियों की कीमत चालीस हजार रुपए है। आस-पास पता किया नहीं मिला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।