नकबजन गिरफ्तार, 40 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़ा आरोपी

हरमाड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को एक नकबजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया हुआ सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आस-पास लगे 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से रूट मैप तैयार कर आरोपी को पकड़ लिया।

डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मंगलचंद सैनी उर्फ बलराम (27) बरना कालाडेरा का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदि है और अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए कॉलोनियों में रैकी करता था। दिन के समय सूने मंदिरों, स्कूलों, सहकारी समितियों के बाहर लगे ताले देखकर शाम के समय बाइक लेकर घर से रवाना होकर मंदिर, स्कूलों और सहकारी समितियों में घुसकर सरिये की सहायता से ताला तोड़कर नकदी, जेवर और बैट्री चुरा लेता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 बड़ी बैट्री, एलईडी टीवी, मिक्सर, प्रिंटर, स्पीकर, साउण्ड मशीन सहित पांच लाख रुपए कीमत का सामान बरामद कर लिया।