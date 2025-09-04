Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

नकबजन गिरफ्तार, 40 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़ा आरोपी

हरमाड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को एक नकबजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया हुआ सामान बरामद कर लिया।

जयपुर

Lalit Tiwari

Sep 04, 2025

हरमाड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को एक नकबजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया हुआ सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आस-पास लगे 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से रूट मैप तैयार कर आरोपी को पकड़ लिया।
डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मंगलचंद सैनी उर्फ बलराम (27) बरना कालाडेरा का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदि है और अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए कॉलोनियों में रैकी करता था। दिन के समय सूने मंदिरों, स्कूलों, सहकारी समितियों के बाहर लगे ताले देखकर शाम के समय बाइक लेकर घर से रवाना होकर मंदिर, स्कूलों और सहकारी समितियों में घुसकर सरिये की सहायता से ताला तोड़कर नकदी, जेवर और बैट्री चुरा लेता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 बड़ी बैट्री, एलईडी टीवी, मिक्सर, प्रिंटर, स्पीकर, साउण्ड मशीन सहित पांच लाख रुपए कीमत का सामान बरामद कर लिया।

इस तरह पकड़ा आरोपी
पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर आस-पास की कॉलोनी के लोगों से संदिग्ध व्यक्तियों और पूर्व से चालानशुदा आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस ने फुटेज चैक की तो नकबजनों का न्यू ट्रांसपोर्ट नगर होना पाया गया। पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में हरमाड़ा निवासी पूरण शर्मा ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 24 जुलाई को रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में दो इनवर्टर बैट्री चुरा ली है। दोनों बैट्रियों की कीमत चालीस हजार रुपए है। आस-पास पता किया नहीं मिला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 09:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नकबजन गिरफ्तार, 40 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़ा आरोपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट