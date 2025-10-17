Rajasthan News: लाक्षागृह बना रहे बस बॉडी बिल्डर, बोले- जैसा चाहोगे, वैसा बना देंगे… RTO में भी सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी

कंपनी की ओर से पूरी बस तैयार की जाती है, जिसमें एआइएस (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड) 153 लागू होता है। इसके अलावा कंपनी चेसिस करती है, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकृत बॉडी बिल्डर ही बॉडी तैयार करते हैं। नियमों के अनुसारः

वाहन का 60 फीसदी से अधिक ओवरहेंग नहीं होना चाहिए।

छत पर लगेज करियर नहीं होना चाहिए।

एआइएस 119 के तहत स्लीपर कोच में चार आपातकाल गेट होने चाहिए।

बस के पीछे इमरजेंसी गेट होना चाहिए, ऊंचाई 1250 और चौड़ाई 550 मिमी।

ड्राइवर साइड में एक आपातकाल गेट बीचों-बीच होना चाहिए।

फायर अलार्म सिस्टम अनिवार्य है।

एआइएस 52 के तहत दो गेट छत पर होने चाहिए।

स्लीपर की लंबाई न्यूनतम 1800 मिमी, फर्श से ऊंचाई 200-350 मिमी, और ऊपर स्लीपर की छत से ऊंचाई 800 मिमी।

यशपाल शर्मा, परिवहन निरीक्षक और सर्टिफाइड रोड सेफ्टी ऑडिटर