Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: प्रेमिका की नाराजगी से परेशान प्रॉपर्टी कारोबारी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी के पिता पहुंचे थाने और बताया चौंकाने वाला सच

Businessman Sanjay Meena Committed Suicide: कारोबारी के पिता ने महिला मित्र और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 08, 2025

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Suicide News: जयपुर शहर के रामनगरिया इलाके में महिला मित्र की नाराजगी से खफा एक प्रॉपर्टी कारोबारी के विषाक्त खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कारोबारी के पिता ने महिला मित्र और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है। मृतक संजय मीणा (31) विश्वविद्यालय नगर जगतपुरा निवासी है और पिता के साथ प्रॉपर्टी का कारोबार करता है।

संजय के पिता मोहनलाल मीणा ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि 3 सितंबर को संजय मरने की बात कहकर महिला मित्र के घर पहुंचा। वहां काफी देर तक गेट खटखटाने और कॉल करने के बावजूद उसने गेट नहीं खोला और फोन पर बात भी नहीं की। इसी से खफा होकर उसने विषाक्त खा लिया।

ये भी पढ़ें

इश्क में नाकामी ने छीनी जिंदगी: भीलवाड़ा में युवक ने फांसी से पहले इंस्टा पर लिखा- अगले जन्म में मिलेंगे ‘जान’
भीलवाड़ा
Bhilwara Youth Ends Life

पिता ने तलाश कराई लेकिन वह रात करीब 9 बजे घर के बाहर एसयूवी में बैठा मिला। जब पिता और पुलिस ने उसे गाड़ी से उतरने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसने विषाक्त खा लिया है। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल लेकर गए जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

पैसे नहीं दिए तो शादी टालने लगे

प्रेमी के पिता थाने पहुंचे और चौंकाने वाला सच सामने रखते हुए आरोप लगाया कि बेटे की गर्लफ्रेंड ने दोस्ती कर झूठे प्रेमजाल में फंसाया और परिवार ने ब्लैकमेलिंग की। शादी तय होने के बाद गर्लफ्रेंड के पिता ने दुकान खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की मदद मांगी थी। पैसे नहीं देने पर शादी टालने लगे।

ये भी पढ़ें

Kota: पति-पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी जान, ऑनलाइन गेमिंग बनी वजह, अनाथ हुई 5 साल की बच्ची
कोटा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: प्रेमिका की नाराजगी से परेशान प्रॉपर्टी कारोबारी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी के पिता पहुंचे थाने और बताया चौंकाने वाला सच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट