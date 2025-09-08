Jaipur: प्रेमिका की नाराजगी से परेशान प्रॉपर्टी कारोबारी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी के पिता पहुंचे थाने और बताया चौंकाने वाला सच

Rajasthan Suicide News: जयपुर शहर के रामनगरिया इलाके में महिला मित्र की नाराजगी से खफा एक प्रॉपर्टी कारोबारी के विषाक्त खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कारोबारी के पिता ने महिला मित्र और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है। मृतक संजय मीणा (31) विश्वविद्यालय नगर जगतपुरा निवासी है और पिता के साथ प्रॉपर्टी का कारोबार करता है।
संजय के पिता मोहनलाल मीणा ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि 3 सितंबर को संजय मरने की बात कहकर महिला मित्र के घर पहुंचा। वहां काफी देर तक गेट खटखटाने और कॉल करने के बावजूद उसने गेट नहीं खोला और फोन पर बात भी नहीं की। इसी से खफा होकर उसने विषाक्त खा लिया।
पिता ने तलाश कराई लेकिन वह रात करीब 9 बजे घर के बाहर एसयूवी में बैठा मिला। जब पिता और पुलिस ने उसे गाड़ी से उतरने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसने विषाक्त खा लिया है। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल लेकर गए जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
प्रेमी के पिता थाने पहुंचे और चौंकाने वाला सच सामने रखते हुए आरोप लगाया कि बेटे की गर्लफ्रेंड ने दोस्ती कर झूठे प्रेमजाल में फंसाया और परिवार ने ब्लैकमेलिंग की। शादी तय होने के बाद गर्लफ्रेंड के पिता ने दुकान खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की मदद मांगी थी। पैसे नहीं देने पर शादी टालने लगे।