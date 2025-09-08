Jaipur: प्रेमिका की नाराजगी से परेशान प्रॉपर्टी कारोबारी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी के पिता पहुंचे थाने और बताया चौंकाने वाला सच

Rajasthan Suicide News: जयपुर शहर के रामनगरिया इलाके में महिला मित्र की नाराजगी से खफा एक प्रॉपर्टी कारोबारी के विषाक्त खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कारोबारी के पिता ने महिला मित्र और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है। मृतक संजय मीणा (31) विश्वविद्यालय नगर जगतपुरा निवासी है और पिता के साथ प्रॉपर्टी का कारोबार करता है।