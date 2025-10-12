CAG Report: राजस्थान में 30 हजार करोड़ से अधिक खर्च, फिर भी सैकड़ों परियोजनाएं अधूरी, पुरानी बजट घोषणाएं भी पूरी नहीं



पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा जिलों में मिनी फूड पार्क और जोधपुर के मथानिया में मेगा फूड पार्क विकसित करने की घोषणा की गई, लेकिन कृषि विभाग ने नवंबर 2024 में सीएजी को बताया कि पाली में भूमि आवंटन निरस्त हो गया और जैसलमेर व मथानिया में भूमि ही उपलब्ध नहीं है। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर बताया गया।