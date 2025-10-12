Patrika LogoSwitch to English

बेटे का शव मेन गेट… पिता का शव हॉल में मिला… दो शहरों में 8 लोगों के सुसाइड से राजस्थान में सनसनी, दो परिवारों का ऐसे हुआ अंत

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा तो भीतर भयावह दृश्य था। बेटे का शव मेन गेट के पास, पिता का शव हॉल में और मां का शव कमरे में पड़ा मिला। जिसने भी यह दृश्य देखा सभी का गला सूख गया।

2 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 12, 2025

sikar Suicide

अस्पताल पहुंचे एसपी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में शनिवार को दो अलग-अलग जगहों से दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आईं। जयपुर और सीकर दोनों शहरों में परिवारों ने जिंदगी से हार मान ली। एक तरफ जयपुर में रिटायर्ड बैंककर्मी ने पत्नी और बेटे के साथ आत्महत्या कर ली, वहीं सीकर में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मां ने अपने चार मासूम बच्चों को रोटियों में जहर मिलाकर खिलाया और खुद भी खाकर मौत को गले लगा लिया। दोनों घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

घर के अंदर का भयावह दृश्य

जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में रूपेंद्र शर्मा नामक रिटायर्ड बैंककर्मी ने पत्नी और बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह जब परिवार ने दरवाजा नहीं खोला तो मकान मालिक को शक हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा तो भीतर भयावह दृश्य था। बेटे का शव मेन गेट के पास, पिता का शव हॉल में और मां का शव कमरे में पड़ा मिला। जिसने भी यह दृश्य देखा सभी का गला सूख गया।

अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट

पुलिस को कमरे की टेबल पर अंग्रेजी में लिखा एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला, जिसमें एक परिचित पर लगातार परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसी के आधार पर परिजनों ने FIR दर्ज कराई है। मकान मालिक ने बताया कि रूपेंद्र रोज सुबह 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन शनिवार को जब 8 बजे तक दरवाजा बंद रहा तो अनहोनी की आशंका हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

रोटी में मिलाया 8 पुड़िया जहर

दूसरी ओर, सीकर के पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में एक फ्लैट से पांच शव बरामद हुए। मृतकों में महिला और उसके चार बच्चे शामिल थे। मृतका की पहचान 40 वर्षीय किरण उर्फ पिंकी चौधरी के रूप में हुई, जो एक यू-ट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर थी। पुलिस जांच में सामने आया कि किरण ने आटे में जहर की आठ पुड़िया मिलाई थीं। उसने पहले अपने तीन बेटों और बेटी को रोटियां खिलाईं, फिर खुद ने भी खा लिया। फ्लैट से विषाक्त पदार्थ के आठ खाली और दो भरे पैकेट मिले हैं।

कई दिनों से सोशल मीडिया पर नहीं थी सक्रिय

मृतका पहले पति से तलाक ले चुकी थी और दूसरे पति पर भरण-पोषण का केस चल रहा था। पिछले कई दिनों से वह सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं थी। आखिरी बार उसने 29 सितंबर को वीडियो पोस्ट किया था। पुलिस का मानना है कि आत्महत्या 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को की गई होगी।

दोनों घटनाओं से सन्न राजस्थान

जयपुर और सीकर की ये दो घटनाएं एक ही दिन में सामने आईं और पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। एक ओर परिचित की प्रताड़ना ने एक परिवार की खुशियां लील लीं, तो दूसरी ओर टूटे रिश्तों और आर्थिक तनावों ने एक मां को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि उसने अपने चार मासूमों की जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही है।

image

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बेटे का शव मेन गेट… पिता का शव हॉल में मिला… दो शहरों में 8 लोगों के सुसाइड से राजस्थान में सनसनी, दो परिवारों का ऐसे हुआ अंत

