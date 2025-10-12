बेटे का शव मेन गेट… पिता का शव हॉल में मिला… दो शहरों में 8 लोगों के सुसाइड से राजस्थान में सनसनी, दो परिवारों का ऐसे हुआ अंत

दूसरी ओर, सीकर के पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में एक फ्लैट से पांच शव बरामद हुए। मृतकों में महिला और उसके चार बच्चे शामिल थे। मृतका की पहचान 40 वर्षीय किरण उर्फ पिंकी चौधरी के रूप में हुई, जो एक यू-ट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर थी। पुलिस जांच में सामने आया कि किरण ने आटे में जहर की आठ पुड़िया मिलाई थीं। उसने पहले अपने तीन बेटों और बेटी को रोटियां खिलाईं, फिर खुद ने भी खा लिया। फ्लैट से विषाक्त पदार्थ के आठ खाली और दो भरे पैकेट मिले हैं।