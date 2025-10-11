Jaipur News: जयपुर में एक ही परिवार के तीन लोगों ने की खुदकुशी, सामने आई आत्महत्या की ये वजह

करणी विहार थाना इलाके में बुजुर्ग दंपती समेत बेटे ने की आत्महत्या, पत्रिका फोटो
राजधानी जयपुर में शनिवार को बुजुर्ग दंपती और उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। करणी विहार थाना इलाके में हुई इस घटना की सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तीनों ने विषाक्त खाकर जान दी है। आत्महत्या के पीछे आर्थिक तंगी और प्रॉपर्टी विवाद होना प्रमुख कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
करणी विहार थाना इलाके में महाराणा प्रताप रोड स्थित एक किराए के मकान में रह रहे बुजुर्ग दंपती रूपेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला शर्मा 58 और बेटे पुलकित शर्मा 32 वर्षीय ने खुदकुशी की है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों ने विषाक्त खाकर जान दी है। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें प्रॉपर्टी संबंधित प्रकरण के चलते सुसाइड करने की बात कही गई है। पुलिस ने अभी सुसाइड नोट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है।
जानकारी के अनुसार तीनों लोग महाराणा प्रताप रोड स्थित एक किराए के मकान में रह रहे थे। किसी काम से मकान मालिक जब अपने मकान पर पहुंचा तो उसने आवाज देकर रूपेंद्र सिंह को बुलाया। जवाब नहीं मिलने पर जब उसने घर के अंदर झांका तो तीनों के शव कमरे में पड़े नजर आए। मकान मालिक ने तुरंत करणी विहार थाना पुलिस को सूचना दी।
करणी विहार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखने के लिए भिजवाए। पुलिस अब खुदकुशी से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस मृतकों के रिश्तेदारों और अन्य परिचितों से पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग