Jaipur News: जयपुर में एक ही परिवार के तीन लोगों ने की खुदकुशी, सामने आई आत्महत्या की ये वजह

करणी विहार थाना इलाके में महाराणा प्रताप रोड स्थित एक किराए के मकान में रह रहे बुजुर्ग दंपती रूपेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला शर्मा 58 और बेटे पुलकित शर्मा 32 वर्षीय ने खुदकुशी की है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों ने विषाक्त खाकर जान दी है। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें प्रॉपर्टी संबंधित प्रकरण के चलते सुसाइड करने की बात कही गई है। पुलिस ने अभी सुसाइड नोट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है।