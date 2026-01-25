जयपुर में यहां लगेंगे यूडी टैक्स जमा करने के लिए ​शिविर, आपत्तियों का भी होगा निस्तारण

जयपुर। राजस्व बढ़ाने और लोगों की आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए नगर निगम अब शिविर लगाने जा रहा है। यहां न सिर्फ नगरीय विकास कर जमा किया जाएगा, बल्कि शहरवासियों की आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। इन शिविरों में सरकार की ओर से दी गई छूट का भी फायदा मिलेगा। निगम प्रशासन शिविरों को वार्ड के हिसाब से लगा रहा है। ताकि लोगों को परेशानी न हो और घर के पास ही समस्या का निस्तारण हो सके और नगरीय विकास कर की राशि जमा करा सकें।