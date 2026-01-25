जयपुर में यहां लगेंगे यूडी टैक्स जमा करने के लिए ​शिविर, आपत्तियों का भी होगा निस्तारण

जयपुर। राजस्व बढ़ाने और लोगों की आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए नगर निगम अब शिविर लगाने जा रहा है। यहां न सिर्फ नगरीय विकास कर जमा किया जाएगा, बल्कि शहरवासियों की आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। इन शिविरों में सरकार की ओर से दी गई छूट का भी फायदा मिलेगा। निगम प्रशासन शिविरों को वार्ड के हिसाब से लगा रहा है। ताकि लोगों को परेशानी न हो और घर के पास ही समस्या का निस्तारण हो सके और नगरीय विकास कर की राशि जमा करा सकें।
इन आपत्तियों की होगी सुनवाई
-भूमि के क्षेत्रफल को लेकर
-डीएलसी को लेकर
-नाम पता एवं सम्पत्ति स्वामी को लेकर
-कर निर्धारण वर्ष को लेकर
(कैम्प में पट्टा, रजिस्ट्री, साईट प्लान स्वीकृत नक्शा, बिजली-पानी कनेक्शन सहित अन्य दस्तावेज एवं शपथ पत्र, आई डी के साथ उपस्थित होकर आपत्ति निवारण करा सकते हैं।)
यहां लगाए जाएंगे शिविर
मुरलीपुरा जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 और 28 जनवरी 1, 2 और 3 मुरलीपुरा जोन कार्यालय
29 और 30 जनवरी 4, 5 और 6 मुरलीपुरा जोन कार्यालय
सांगानेर जोन कार्यालय
तारीख वार्ड संख्या स्थान
28 जनवरी 47 सांगानेर स्टेडियम
30 जनवरी 50 सांगानेर स्टेडियम
जगतपुरा/झालाना जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 जनवरी 70, 71 और 72 जगतपुरा जोन कार्यालय
28 जनवरी 61, 68 और 69 जगतपुरा जोन कार्यालय
आदर्श नगर जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 जनवरी 116, 117 और 118 दवाब खाना, संजय बाजार
28 जनवरी 116, 117, 118 और126 दवाब खाना, संजय बाजार
29 जनवरी 130, 131 और 132 रॉयल होटल के सामने आगरा रोड
मानसरोवर जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 और 28 जनवरी 43 और 44 मानसरोवर जोन कार्यालय
30 जनवरी 45 और 46 सामुदायिक केन्द्र वरुण पथ
किशनपोल जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 और 28 जनवरी 55, 63 और 67 अम्बर टावर के पास संसार चन्द्र रोड
29 और 30 जनवरी 68, 69, 70 और 71 सिंह द्वार स्थित डिस्पेंसरी के पास
विद्याधर नगर जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 और 28 जनवरी 14, 17 व 19 गोल्ड स्टार पैराडाइज, जगन्नाथपुरी, उद्योग नगर, झोटवाड़ा
29 और 30 जनवरी 18, 20, 21 और 22 झोटवाड़ा जोन कार्यालय
झोटवाड़ा जोन/वैशाली
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 और 28 जनवरी 28 और 29 झोटवाड़ा जोन कार्यालय
29 और 30 जनवरी 30 और 31 झोटवाड़ा जोन कार्यालय
मालवीय नगर जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 और 28 जनवरी 76, 77 और 78 सामुदायिक केन्द्र, कीर्ति नगर
29 जनवरी 79 और 82 मालवीय नगर जोन कार्यालय
30 जनवरी 81 और 83 मालवीय नगर जोन कार्यालय
सिविल लाइन्स जोन
तारीख वार्ड संख्या स्थान
27 और 28 जनवरी 88 और 89 सामुदायिक केन्द्र, श्याम नगर
29 और 30 जनवरी 90 और 98 न्यू आतिश मार्केट
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग