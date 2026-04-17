जामडोली के दिव्यांग गृहों में बदहाली की तस्वीर, तीन करोड़ 74 लाख रुपए सालाना उठा रहे ठेकेदार, लेकिन बदले में खानापूर्ति

पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि प्रतवर्ष दोनों विंगों में 74 लाख रुपए सफाई और करीब तीन करोड़ रुपए बच्चों की देखरेख और लालन-पालन के नाम पर ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। शर्तों के मुताबिक एक समय तीन में से एक पारी में महिला में 28 और पुरुष विंग में 25 कर्मचारी होने चाहिए। जबकि पुरुष विंग में टीम को 12-13 कर्मचारी ही मौके पर उपस्थित मिले। ऐसे में ठेकेदारों के हर एक कामकाज में भी लगातार अनियमितताएं देखने को मिलीं। वहीं निदेशालय की ओर से दोनों विंगों में अलग अलग अधीक्षक और करीब 44 अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है।