Child Health: राजस्थान में बच्चों के हृदय रोग पर बड़ा एक्शन प्लान, बनेगी चाइल्ड हार्ट डिजीज रजिस्ट्री

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए नवजातों और बच्चों में हृदय रोग के इलाज को मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 468 बच्चों का दवाइयों से इलाज और 355 बच्चों की सर्जरी की गई। वहीं 2025-26 में दिसंबर तक 262 बच्चों को दवा और 304 बच्चों को सर्जरी सुविधा मिली। यह आँकड़े बताते हैं कि सही समय पर इलाज से कई मासूम जिंदगियां बचाई जा रही हैं।