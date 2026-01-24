24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Child Health: राजस्थान में बच्चों के हृदय रोग पर बड़ा एक्शन प्लान, बनेगी चाइल्ड हार्ट डिजीज रजिस्ट्री

Heart Screening: प्रदेश में हाईटेक इलाज की तैयारी, अब हर बच्चे के दिल की होगी डिजिटल निगरानी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल, जन्मजात हृदय रोग प्रबंधन को मिलेगा नया विस्तार।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 24, 2026

Heart Disease: जयपुर। प्रदेश में बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों की समय रहते पहचान और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य भवन में आयोजित हितधारकों की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेशभर में चाइल्ड हार्ट डिजीज रजिस्ट्री, रीजनल सीएचडी हब और टू-डी ईको सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य हर बच्चे तक समय पर जांच, उपचार और नियमित फॉलोअप पहुंचाना है।

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए नवजातों और बच्चों में हृदय रोग के इलाज को मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 468 बच्चों का दवाइयों से इलाज और 355 बच्चों की सर्जरी की गई। वहीं 2025-26 में दिसंबर तक 262 बच्चों को दवा और 304 बच्चों को सर्जरी सुविधा मिली। यह आँकड़े बताते हैं कि सही समय पर इलाज से कई मासूम जिंदगियां बचाई जा रही हैं।

ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक सुदृढ़ रेफरल व्यवस्था

अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि बच्चों में जन्मजात हृदय विकृति की शीघ्र पहचान बेहद जरूरी है। इसके लिए गांवों से लेकर बड़े शहरों तक रेफरल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। हाल ही में जेके लोन अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से सीवीटीएस सर्जरी यूनिट शुरू की गई है, जहां अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध है। भविष्य में अन्य अस्पतालों में भी ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

विशेषज्ञों ने माता-पिता से अपील की कि बच्चों में सांस फूलना, नीला पड़ना, बार-बार बीमार होना या वजन न बढ़ना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जागरूकता ही बच्चों के सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।

विजन 2040 के साथ पॉपुलेशन आधारित मॉडल

बैठक में चिल्ड्रन हार्ट लिंक संस्था के भारत व अमेरिका के प्रतिनिधियों ने केरल और अन्य देशों के सफल मॉडल साझा किए। प्रतिनिधि बिस्त्रा झेलेवा ने विजन 2040 के तहत पॉपुलेशन आधारित एप्रोच अपनाने की जरूरत बताई। इससे हर बच्चे की स्क्रीनिंग और उपचार की निगरानी संभव होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 10:56 pm

Published on:

24 Jan 2026 10:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Child Health: राजस्थान में बच्चों के हृदय रोग पर बड़ा एक्शन प्लान, बनेगी चाइल्ड हार्ट डिजीज रजिस्ट्री

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Farmer Welfare: राजस्थान में खेतों में होने वाला है बड़ा बदलाव ! जानिए किसानों को कैसे मिलेगा “डबल फायदा”

Farmer
जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा तगड़ा असर, 18 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि की बड़ी चेतावनी

Rain And Hailstorm
जयपुर

आरजीएचएस : 8 अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर बाहर

RGHS Scam Bharatpur Thirteen government doctors were summoned to Jaipur and questioned
जयपुर

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चे को मिला नया चेहरा, हमीद खान मेवाती बने प्रदेश अध्यक्ष

bjp Rajasthan
जयपुर

'लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे'

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.