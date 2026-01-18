चीन-रूस समीकरण यूरोप के लिए खतरा, पोलैंड के डिप्टी PM सिकोर्स्की ने जताई चिंता

सिकोर्स्की ने रूस-चीन समीकरण पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार रूस तकनीक, उद्योग और वित्त में चीन पर निर्भर होता जा रहा है, जो दीर्घकाल में रूस के लिए खतरा है, खासकर फार ईस्ट जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने यह भी कहा कि रूस उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो युद्ध के कारण यूरोप को गैस और तेल की आपूर्ति के नए स्रोत ढूंढने पड़े और सैन्य व आर्थिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया है।