चीन-रूस समीकरण यूरोप के लिए खतरा, पोलैंड के डिप्टी PM सिकोर्स्की ने जताई चिंता

‘A Continent in Crisis: Russia, Ukraine and the European Story’ सत्र में बातचीत करते हुए पोलैंड के विदेश मंत्री रह चुके रादोस्लाव सिकोरस्की और लेखक-पूर्व राजनयिक नवतेज सरना। सोर्स- पत्रिका
सिकोर्स्की ने कहा कि यूरोप अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता और अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कई यूरोपीय देश मिलकर हथियार खरीद रहे हैं, रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। पोलैंड GDP का 4.7% रक्षा पर खर्च कर रहा है। यूरोपीय संघ ने भी रक्षा समन्वय के लिए नए तंत्र बनाए हैं। सिकोर्स्की ने साफ शब्दों में कहा कि रक्षा क्षमता के बिना यूरोप एक “टूथलेस सुपरपावर” बनकर रह जाएगा।
यूक्रेन पर रूस के दावों पर सिकोर्स्की ने कहा कि यह एक उपनिवेशवादी तर्क है। बताया कि रूस लंबे समय से यह प्रचारित करता रहा है कि यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि उसका प्रांत है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन सदियों तक पोलैंड-लिथुआनिया राष्ट्रमंडल जैसे लोकतांत्रिक ढांचों का हिस्सा रहा है, परंतु रूस ने यूक्रेन की पहचान को दबाने की कोशिश की। सिकोर्स्की के अनुसार, यह युद्ध यूक्रेन के लिए अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है।
सिकोर्स्की ने रूस-चीन समीकरण पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार रूस तकनीक, उद्योग और वित्त में चीन पर निर्भर होता जा रहा है, जो दीर्घकाल में रूस के लिए खतरा है, खासकर फार ईस्ट जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने यह भी कहा कि रूस उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो युद्ध के कारण यूरोप को गैस और तेल की आपूर्ति के नए स्रोत ढूंढने पड़े और सैन्य व आर्थिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया है।
भारत की भूमिका पर सिकोर्स्की ने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारत ने अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधते हुए ऊर्जा कूटनीति में व्यावहारिक रुख अपनाया है, जो भविष्य में वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा।
सत्र की शुरुआत में नवतेज सरना ने सिकोर्स्की के निजी जीवन पर भी बात की। सिकोर्स्की ने बताया कि वे कम्युनिस्ट पोलैंड में पले-बढ़े, बाद में ऑक्सफोर्ड में PPE (Philosophy, Politics & Economics) की पढ़ाई की, जहां उनके साथ बोरिस जॉनसन और डेविड कैमरन जैसे लोग भी थे। सत्र का संचालन भारत के पूर्व राजदूत नवतेज सरना ने किया और यह कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका के सहयोग से आयोजित हुआ।
