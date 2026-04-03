Rajasthan University : NSUI कार्यकर्ताओं पर ‘लाठीचार्ज’! RSS के कार्यक्रम का कर रहे थे विरोध

NSUI प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता महेश चौधरी, रणवीर सिंघानिया, मनीष मेघवंशी, अमरदीप परिहार सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन की पूर्व सूचना के कारण जयपुर पुलिस ने सुबह से ही जेएलएन मार्ग और यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर भारी जाब्ता तैनात कर रखा था।



बैरिकेडिंग: पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तीन लेयर की बैरिकेडिंग की थी।



झड़प: जैसे ही NSUI कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई।



एक्शन: भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसमें कुछ छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गांधीनगर थाने भेज दिया।