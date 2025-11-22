CM भजनलाल ने IAS अखिल अरोड़ा पर ही क्यों जताया भरोसा? शिखर अग्रवाल की इस वजह से हुई CMO से छुट्टी; जानें

Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने देर रात 48 IAS अधिकारियों के तबादले कर एक बड़ा प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस फेरबदल को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और मुख्य सचिव सुधांश पंत के बीच चले लंबे तनाव के बाद का परिणाम माना जा रहा है। सबसे अहम बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय में हुआ, जहां अब तक ACS रहे शिखर अग्रवाल को हटाकर उनकी जगह वरिष्ठ IAS अखिल अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। अखिल अरोड़ा अब एक साथ CMO के ACS के अलावा स्वास्थ्य एवं भूमि-जल संसाधन विभाग के ACS का दायित्व भी संभालेंगे।