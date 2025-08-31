डिप्टी CM के क्षेत्र को सीएम भजनलाल की सौगातें, विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास; किसानों को भी खुशखबरी

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को दूदू में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 20 महीने में जो विकास कार्य करवाए हैं, उतने पूर्ववर्ती सरकार पांच साल में भी नहीं करवा पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आने वाले त्यौहार के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को खरीदें।