नितिन नबीन के अध्यक्ष बनते ही राजस्थान बीजेपी में हलचल, नई राष्ट्रीय टीम को लेकर अटकलें हुईं तेज

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में नितिन नबीन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर राजस्थान बीजेपी में यह चर्चा जोरों पर है कि नबीन अपनी नई टीम में राज्य से किन नेताओं को जगह देंगे और किन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, नबीन के नेतृत्व में संगठन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि वे अपनी टीम बनाते समय 60 साल से कम उम्र के नेताओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि रखने वालों और मजबूत संगठनात्मक अनुभव वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसी वजह से राजस्थान के कई नेता खुद को इस दौड़ में आगे मान रहे हैं।