23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नितिन नबीन के अध्यक्ष बनते ही राजस्थान बीजेपी में हलचल, नई राष्ट्रीय टीम को लेकर अटकलें हुईं तेज

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार संभालते ही राजस्थान बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव, नई राष्ट्रीय टीम के गठन और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ankit Sai

image

मो. नवाज खान

Jan 23, 2026

BJP, Nitin Nabin, PM Modi, Jansangh, Ram Mandi,

नए BJP अध्यक्ष नितिन नवीन। (Photo-IANS)

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में नितिन नबीन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर राजस्थान बीजेपी में यह चर्चा जोरों पर है कि नबीन अपनी नई टीम में राज्य से किन नेताओं को जगह देंगे और किन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, नबीन के नेतृत्व में संगठन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि वे अपनी टीम बनाते समय 60 साल से कम उम्र के नेताओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि रखने वालों और मजबूत संगठनात्मक अनुभव वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसी वजह से राजस्थान के कई नेता खुद को इस दौड़ में आगे मान रहे हैं।

राजस्थान से इन नेताओं के नाम चर्चा में

बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान से कई वरिष्ठ और मंझोले स्तर के नेता राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी पाने की दौड़ में हैं। जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय सचिव अलका सिंह गुर्जर और अजमेर की विधायक अनीता भदेल शामिल हैं।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि संगठन के प्रति अनुशासन, चुनावी प्रदर्शन और जमीनी कामकाज भी अहम होगा। ऐसे में कई पुराने चेहरों के साथ-साथ कुछ नए नेताओं को भी मौका मिल सकता है।

नितिन नबीन की पहली बड़ी परीक्षा

सूत्रों के अनुसार, नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी इसे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली बड़ी परीक्षा मान रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों से अनुभवी नेताओं को बंगाल चुनाव अभियान में लगाया जा सकता है। खासतौर पर उन इलाकों में फोकस रहेगा, जहां मारवाड़ी समाज की अच्छी खासी आबादी है। पार्टी का मानना है कि राजस्थान के नेताओं का संगठनात्मक अनुभव वहां काम आ सकता है।

राजस्थान दौरे की तैयारी, चुनावी रणनीति पर नजर

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्हें राजस्थान आने का निमंत्रण भी दिया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नबीन जल्द ही राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वे शहरी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इस दौरे को आने वाले चुनावों की रणनीति तय करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान बीजेपी में नई उम्मीदें और नई संभावनाएं दोनों ही चर्चा में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान से किसे मौका मिलता है।

ये भी पढ़ें

Success Story: शेखावाटी क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच भाई-बहन बने डॉक्टर, नई पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा
झुंझुनू
jhunjhunu doctor Family

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नितिन नबीन के अध्यक्ष बनते ही राजस्थान बीजेपी में हलचल, नई राष्ट्रीय टीम को लेकर अटकलें हुईं तेज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वसंत पंचमी पर खंडेलवाल समाज के जाति उत्पत्ति दिवस पर परंपरा संग नवाचार का संगम

जयपुर

वसंत पंचमी… अबूझ सावे पर रही बैंड, बाजा और बारात की रौनक

जयपुर

Weather Update : राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश से बढ़ी सर्दी, अब मौसम को लेकर आया ताजा अपडेट

जयपुर

Rajasthan Crime : हवस में एक के बाद एक होती गई हत्या… ‘प्रिया-हनुमान’ की शादी के पीछे की कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

priya seth and hanuman prasad
जयपुर

रोज 500 से अधिक लोग सीधे अधिकारियों को बता रहे समस्याएं

Good News Jaipur 65 crore rupees cost built an oxygen park JDA new scheme You get more facilities
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.