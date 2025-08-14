Rajasthan: किसानों को इस योजना के तहत ₹2 लाख तक की आर्थिक मदद देती है सरकार, जानें पूरा नियम

दुर्घटना की तिथि और मृत्यु की तिथि में 90 दिन से अधिक का अंतर होने पर मामला दुर्घटनावश नहीं माना जाएगा। हालांकि, यदि इलाज लगातार चल रहा हो और उसी हादसे के कारण मृत्यु हुई हो, तो मामला 'कृषक साथी योजना' में कवर माना जाएगा, बशर्ते इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त कृषक / खेतीहर मजदूर को संबंधित अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज न किया गया हो या डिस्चार्ज होकर पुनः भर्ती न हुआ हो। - डॉ. बी.आर. कड़वा, सेवा नि. संयु. निदेशक उद्यान, उद्यान विभाग, जयपुर