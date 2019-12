प्रदेश के कई शहरों में ठंड ने तोड़ा रेकॉर्ड, सन 1964 के बाद पड़ी ऐसी सर्दी, आज यहां सावधान रहने की चेतावनी

Cold Break 55 Years Old Record in Jaipur-Kota: प्रदेश में सर्दी ( Sharp Cold in Rajasthan ) रोज रेकार्ड तोड़ रही है। जयपुर और कोटा में ठंड ने 55 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में न्यूनतम पारा 1.4 डिग्री दर्ज हुआ। इससे पहले 13 दिसंबर 1964 को तापमान शून्य रहा था...