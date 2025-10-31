Rajasthan Wrather: 21 शहरों में नवंबर की सर्दी का ट्रेलर, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश संग कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

Cold wave and Dense Fog Alert: राजस्थान में इस साल मानसून का सीजन शानदार रहा है। मानसून की विदाई के बाद सितंबर से सक्रिय बेमौसमी बारिश का दौर अक्टूबर के बाद अब नवंबर माह में भी जारी रहने वाला है। इस बार सर्दी की जल्दी दस्तक के बाद अब राजस्थान में शीतलहर और कोहरे की आहट भी जल्दी होने वाली है। जयपुर और आसपास के इलाकों में सुबह शाम में धुंध का असर दिखाई भी देने लगा है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि राजस्थान के उत्तर पूर्व के कुछ भागों में घना कोहरा छाने और तेज रफ्तार से शीतलहर चलने की आशंका है।