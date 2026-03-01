प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रणनीति साझा: ‘प्रारम्भ 2026’ में मेधावी छात्रों का सम्मान, विशेषज्ञों ने दिए टिप्स

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को कोम्प्रेहेंसिव तरीके से सोचने और विषयों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि अनुशासन और व्यक्तिगत देखभाल के समन्वय से प्राप्त होती है। आगामी वर्ष की पूरी अकादमिक योजना, टेस्टिंग प्रणाली और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संस्थान की कार्यप्रणाली में 'स्टूडेंट फर्स्ट' के विचार को सर्वोपरि रखा गया है, ताकि छात्रों का न केवल शैक्षणिक बल्कि व्यक्तित्व विकास भी सुनिश्चित हो सके।