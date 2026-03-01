weather update 20 March: बारिश, ओले का असर, पूरे राजस्थान का तापमान 30 डिग्री के नीचे पहुंचा, जाने आपके शहर का तापमान

Rajasthan weather: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। जहां कुछ दिन पहले तक कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचने लगा था, वहीं अब अधिकतम तापमान गिरकर करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमट गया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च 2026 को राज्य में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है।
दिनभर के आंकड़ों के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 30.6°C दर्ज किया गया, जबकि माउंट आबू में सबसे कम अधिकतम तापमान 21.6°C रहा। जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर सहित कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव माना जा रहा है, जिससे बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश भी हुई।
आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) के स्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। शाम 5:30 बजे के आंकड़ों के अनुसार राज्य में औसत आर्द्रता 35 से 70 प्रतिशत के बीच रही। कुछ इलाकों जैसे जयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर में आर्द्रता 90 प्रतिशत के आसपास तक पहुंच गई, जिससे वातावरण में नमी महसूस की गई।
मौसम विभाग ने आने वाले एक-दो दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है। किसानों और आमजन के लिए यह राहत भरी खबर है, हालांकि बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
|क्रम
|स्टेशन
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|1
|अजमेर
|26.6
|16.0
|2
|भीलवाड़ा
|27.4
|16.4
|3
|वनस्थली
|31.1
|16.7
|4
|अलवर
|25.2
|16.0
|5
|जयपुर
|26.0
|16.1
|6
|पिलानी
|26.2
|15.7
|7
|सीकर
|24.5
|14.8
|8
|कोटा
|28.9
|18.8
|9
|चित्तौड़गढ़
|29.6
|17.2
|10
|डबोक (उदयपुर)
|28.0
|15.2
|11
|बाड़मेर
|30.5
|17.7
|12
|—
|16.2
|13
|जैसलमेर
|30.6
|16.4
|14
|जालौर (AWS)
|29.8
|17.1
|15
|जोधपुर शहर
|29.8
|19.4
|16
|माउंट आबू
|21.6
|11.0
|17
|फलोदी
|29.6
|18.0
|18
|बीकानेर
|28.5
|16.6
|19
|चूरू
|28.2
|16.8
|20
|श्रीगंगानगर
|26.6
|14.7
|21
|नागौर (AWS)
|28.1
|16.5
|22
|अंता बारां (KVK AWS)
|28.7
|16.3
|23
|डूंगरपुर (AWS)
|28.9
|—
|24
|संगारिया (AWS)
|23.5
|—
|25
|जालौर (AWS)
|29.8
|17.1
|26
|सिरोही (AWS)
|24.5
|11.1
|27
|फतेहपुर
|25.2
|16.0
|28
|करौली (AWS)
|24.9
|17.1
|29
|दौसा (AWS)
|26.1
|16.8
|30
|लूणकरणसर (AWS)
|28.9
|16.7
|31
|प्रतापगढ़ (AWS)
|28.8
|—
|32
|झुंझुनूं (AWS)
|25.4
|15.6
|33
|पाली (AWS)
|30.4
|18.1
राजस्थान में एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 21-22 मार्च को पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है। इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में अस्थायी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के अधिकांश अन्य भागों में आगामी 4-5 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री तक नीचे रहने की संभावना है।
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