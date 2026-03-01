20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

weather update 20 March: बारिश, ओले का असर, पूरे राजस्थान का तापमान 30 डिग्री के नीचे पहुंचा, जाने आपके शहर का तापमान

IMD forecast: दिनभर के आंकड़ों के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 30.6°C दर्ज किया गया, जबकि माउंट आबू में सबसे कम अधिकतम तापमान 21.6°C रहा। जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर सहित कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक कम दर्ज किया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 20, 2026

Rajasthan weather: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। जहां कुछ दिन पहले तक कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचने लगा था, वहीं अब अधिकतम तापमान गिरकर करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमट गया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च 2026 को राज्य में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है।

दिनभर के आंकड़ों के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 30.6°C दर्ज किया गया, जबकि माउंट आबू में सबसे कम अधिकतम तापमान 21.6°C रहा। जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर सहित कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव माना जा रहा है, जिससे बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश भी हुई।

आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) के स्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। शाम 5:30 बजे के आंकड़ों के अनुसार राज्य में औसत आर्द्रता 35 से 70 प्रतिशत के बीच रही। कुछ इलाकों जैसे जयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर में आर्द्रता 90 प्रतिशत के आसपास तक पहुंच गई, जिससे वातावरण में नमी महसूस की गई।

मौसम विभाग ने आने वाले एक-दो दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है। किसानों और आमजन के लिए यह राहत भरी खबर है, हालांकि बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

क्रमस्टेशनअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)
1अजमेर26.616.0
2भीलवाड़ा27.416.4
3वनस्थली31.116.7
4अलवर25.216.0
5जयपुर26.016.1
6पिलानी26.215.7
7सीकर24.514.8
8कोटा28.918.8
9चित्तौड़गढ़29.617.2
10डबोक (उदयपुर)28.015.2
11बाड़मेर30.517.7
1216.2
13जैसलमेर30.616.4
14जालौर (AWS)29.817.1
15जोधपुर शहर29.819.4
16माउंट आबू21.611.0
17फलोदी29.618.0
18बीकानेर28.516.6
19चूरू28.216.8
20श्रीगंगानगर26.614.7
21नागौर (AWS)28.116.5
22अंता बारां (KVK AWS)28.716.3
23डूंगरपुर (AWS)28.9
24संगारिया (AWS)23.5
25जालौर (AWS)29.817.1
26सिरोही (AWS)24.511.1
27फतेहपुर25.216.0
28करौली (AWS)24.917.1
29दौसा (AWS)26.116.8
30लूणकरणसर (AWS)28.916.7
31प्रतापगढ़ (AWS)28.8
32झुंझुनूं (AWS)25.415.6
33पाली (AWS)30.418.1

जानें 21 व 22 मार्च को कैसा रहेगा तापमान

राजस्थान में एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 21-22 मार्च को पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है। इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में अस्थायी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के अधिकांश अन्य भागों में आगामी 4-5 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री तक नीचे रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Logo design contest: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, लोगो डिजाइन कर जीतें ₹50,000
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 09:27 pm

Published on:

20 Mar 2026 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / weather update 20 March: बारिश, ओले का असर, पूरे राजस्थान का तापमान 30 डिग्री के नीचे पहुंचा, जाने आपके शहर का तापमान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Police: 10 जांबाज महिला पुलिसकर्मियों की कहानी, हिम्मत और उपलब्धियां जानकर करेंगे सलाम

rajasthan police
जयपुर

पानी पर रॉयल्टी नहीं देंगे, राजस्थान सरकार का साफ इनकार: अब सीएम भगवंत मान ने कोर्ट जाने का किया ऐलान

जयपुर

CM Bhajanlal Meeting : जयपुर मेट्रो पर सीएम भजनलाल ने दिए नए निर्देश, अरण्य भवन-जगतपुरा एलिवेटेड रोड पर कही बड़ी बात

Rajasthan CM Bhajanlal Meeting gave new instructions on Jaipur Metro Aranya Bhavan Jagatpura elevated road Big talk
जयपुर

Podcast: शरीर ही ब्रह्माण्ड- स्त्री: माया का अवतार

ओपिनियन

PMFBY New Update : राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब यह नुकसान भी बीमा कवरेज में शामिल

PMFBY New Update Rajasthan farmers big relief this loss will now be included in insurance coverage
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.