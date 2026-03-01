weather update 20 March: बारिश, ओले का असर, पूरे राजस्थान का तापमान 30 डिग्री के नीचे पहुंचा, जाने आपके शहर का तापमान

राजस्थान में एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 21-22 मार्च को पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है। इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में अस्थायी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के अधिकांश अन्य भागों में आगामी 4-5 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री तक नीचे रहने की संभावना है।