Rajasthan Police: 10 जांबाज महिला पुलिसकर्मियों की कहानी, हिम्मत और उपलब्धियां जानकर करेंगे सलाम

जयपुर। नवरात्रि के पावन अवसर पर राजस्थान पुलिस की मातृ शक्ति का अद्भुत स्वरूप सामने आया है, जहां 10 महिला पुलिसकर्मियों ने अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता से समाज में मिसाल कायम की है। कानून-व्यवस्था संभालने के साथ-साथ इन महिलाओं ने मानवता, सेवा और बहादुरी का ऐसा परिचय दिया, जो हर वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पुलिस की इन महिला शक्ति का सम्मान कर चुके।