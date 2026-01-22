Rajasthan Politics: राजस्थान के ये 4 नेता जो कांग्रेस से भाजपा में आए, लेकिन उन्हें लगा जोरदार झटका

इस बीच, कांग्रेस भी अपने यहां से गए नेताओं को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अनुशासन समिति उन नेताओं के मामलों की समीक्षा कर रही है, जो वापसी के इच्छुक हो सकते हैं। अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कुल मिलाकर भाजपा में शामिल हुए ये नेता असमंजस की स्थिति में हैं और उनका भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है।