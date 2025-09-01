बता दें, हंगामे के बावजूद सदन में कुछ विधायी कार्य भी हुए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को सदन के पटल पर रखा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कारखाना संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जबकि वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक पेश किया। स्पीकर ने अंता सीट के खाली होने की सूचना भी सदन को दी।