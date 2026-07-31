कांग्रेस संगठन बैठक में हंगामे पर डॉ. योगीश बाबु को केपीसीसी का नोटिस

चित्रदुर्ग. चित्रदुर्ग में आयोजित कांग्रेस की संगठनात्मक ‘सृजन’ बैठक में कथित हंगामे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पर्यवेक्षकों को असहज स्थिति में डालने के आरोप में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) ने द्राक्ष एवं वाइन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. बी. योगीश बाबु को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित ‘सृजन’ बैठक के दौरान डॉ. योगीश बाबु के व्यवहार से बैठक का माहौल प्रभावित हुआ। नोटिस के अनुसार, इस घटनाक्रम से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) तथा केपीसीसी के पर्यवेक्षकों को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।