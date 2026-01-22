हैरिटेज हवेलियों व बावड़ियों का संरक्षण प्राथमिकता, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत

उन्होंने कहा कि हमारे यहां रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, पर्यटक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के साथ ही ढांचागत विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। पर्यटन सीजन में अधिक पर्यटक आने पर भी पर्यटकों को कोई असुविधा न हो इस पर कार्य किया जाएगा। पीक ट्यूरिस्ट सीजन में पर्यटकों को ठहरने की उचित आतिथ्य यूनिट मिल सके, इस के लिए होटल्स आदि में कमरों की संख्या बढ़ाने पर कार्य किया जाना है। इन्वेंट्री उपलब्धता और थ्री-स्टार और फोर-स्टार होटलों की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता, इस पर भी काम कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ सहित कई अफसर मौजूद रहे।