Consumer Rights: दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई, 85 फर्मों पर छापेमारी, ₹93 हजार का जुर्माना

Consumer Care Campaign: जयपुर। दीपावली के अवसर पर उपभोक्ताओं को सही माप-तौल एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘कंज्यूमर केयर अभियान’ में शनिवार को व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के छठे दिन विभाग की टीमों ने राज्यभर में 85 फर्मों का निरीक्षण किया, जिनमें अनियमितताएं पाए जाने पर ₹93,000 का जुर्माना लगाया गया।