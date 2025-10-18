RAS Success Story: राजस्थान के इस गांव में आजादी के बाद पहली बार बनी आरएएस अफसर

First Woman RAS Officer: टोंक. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस-2023 का अंतिम जारी परिणाम में टोंक जिले से कई युवाओं का चयन हुआ है। परिणाम जारी होने के बाद चयनितों के घरों में खुशी का माहौल है। बरोनी गांव निवासी लोकेश चौधरी ने दूसरे प्रयास में 178वी रैंक के साथ चयनित होकर माता-पिता व गांव का नाम रोशन किया है। लोकेश के पिता किसान एवं माता गृहिणी है। लोकेश वर्तमान में जिला कोषालय टोंक में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। सम्पूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूल, कॉलेजों से प्राप्त की। पीपलू निवासी जितेन्द्र चोपड़ा ने आरएएस में 43 वीं रेंक प्राप्त की है। जितेन्द्र वर्तमान में सहकारिता विभाग में निरीक्षक पद पर है।