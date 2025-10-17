RPSC Interview Schedule: आरपीएससी ने जारी किया साक्षात्कार शेड्यूल, नवंबर में होंगे विभिन्न पदों के इंटरव्यू

कॉलेज शिक्षा विभाग के तहत सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा-2023 के विभिन्न विषयों और संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती-2024 के साक्षात्कार 6 नवंबर से शुरू होंगे।

राजस्थानी विषय के साक्षात्कार 6 और 7 नवंबर को होंगे। वहीं प्राणीशास्त्र (अंतिम चरण) और भूगोल (द्वितीय चरण) के इंटरव्यू 6 से 13 नवंबर तक आयोजित होंगे। समाजशास्त्र (अंतिम चरण) के साक्षात्कार भी 10 से 13 नवंबर के बीच होंगे। इसके अलावा गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जैनोलॉजी और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के साक्षात्कार 14 नवंबर 2025 को होंगे।