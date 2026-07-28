सीसी रोड पर पानी की तराई नहीं करने का आरोप

कोटखावदा. इलाके के ग्राम ठीकरिया गुजरान में निर्माणाधीन सीसी सड़क को बने सोमवार तक छह दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क की पानी से तराई शुरू नहीं की गई है। इस बीच सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इससे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि टेंडर कंपनी और ठेकेदार सड़क का निर्माण कर उसे मानो भूल गए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण स्थल पर मिट्टी डालने के बाद भी नियमित तराई नहीं करने से सड़क में समय से पहले दरारें आने का खतरा बढ़ गया है।