‘समाज में करप्शन, जज भी यहीं से आते हैं, जवाबदेही के लिए एफिशिएंट सिस्टम चाहिए’, JLF में बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

“मैं बेबी बूमर पीढ़ी से हूं, लेकिन मेरी दो बेटियां स्पेशल नीड्स वाली हैं और जेन-Z हैं। अगर मुझे उनकी जिंदगी से जुड़े रहना है, तो मुझे जेन-Z के काम करने का तरीका अपनाना होगा।” ये बातें पूर्व CJI ने JLF के ‘आइडियाज ऑफ जस्टिस’ सेशन में कहीं। उन्होंने इसे सिर्फ पारिवारिक अनुभव नहीं, बल्कि संस्थानों के लिए भी सीख बताया। कहा कि बदलाव को समझे बिना प्रासंगिक बने रहना मुश्किल है।