जयपुर

‘समाज में करप्शन, जज भी यहीं से आते हैं, जवाबदेही के लिए एफिशिएंट सिस्टम चाहिए’, JLF में बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) के ‘आइडियाज ऑफ जस्टिस’ सेशन में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने न्याय, जवाबदेही और बदलते समाज पर खुलकर बात की। व्यक्तिगत अनुभवों से लेकर संवैधानिक मूल्यों तक, उनका संवाद न्याय व्यवस्था के मानवीय और व्यावहारिक पहलुओं को सामने लाता दिखा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Aman Pandey

Jan 18, 2026

“मैं बेबी बूमर पीढ़ी से हूं, लेकिन मेरी दो बेटियां स्पेशल नीड्स वाली हैं और जेन-Z हैं। अगर मुझे उनकी जिंदगी से जुड़े रहना है, तो मुझे जेन-Z के काम करने का तरीका अपनाना होगा।” ये बातें पूर्व CJI ने JLF के ‘आइडियाज ऑफ जस्टिस’ सेशन में कहीं। उन्होंने इसे सिर्फ पारिवारिक अनुभव नहीं, बल्कि संस्थानों के लिए भी सीख बताया। कहा कि बदलाव को समझे बिना प्रासंगिक बने रहना मुश्किल है।

‘जज समाज से आते हैं, लेकिन उनसे ऊंची अपेक्षा’

भ्रष्टाचार पर बोलते हुए चंद्रचूड़ ने संतुलित दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि जज भी उसी समाज से आते हैं, जहां करप्शन मौजूद है, लेकिन उनसे हायर कॉलिंग की अपेक्षा होती है। मैं भ्रष्टाचार को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हर गलत फैसले को करप्शन कह देना आसान है। सच तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। करप्शन रोकने के लिए जवाबदेही तय करने वाला एफिशिएंट सिस्टम चाहिए।

फैसलों की भाषा और ‘फ्लोरिश’

समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने वाले ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए पूर्व CJI ने बताया कि उस वक्त उन्हें कवि-गायक लियोनार्ड कोहेन का ‘डेमोक्रेसी इन सम डेंजर’ वाला कोट याद आया। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले बीच रोड पर लिखे जाते हैं, कुछ में थोड़ा फ्लोरिश डालते हैं। मुझे लगा, यह फैसला फ्लोरिश वाला होना चाहिए।

उमर खालिद केस और बेल का सिद्धांत

उमर खालिद से जुड़े सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अब जज नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर बोल रहे हैं। उन्होंने बेल के सिद्धांत को सरल उदाहरणों से समझाया। उन्होंने कहा कि हमारा कानून इनोसेंस की पूर्वधारणा पर टिका है। जब तक दोष सिद्ध न हो, आरोपी निर्दोष माना जाता है। प्री-ट्रायल बेल पनिशमेंट नहीं हो सकती।

उन्होंने बताया कि बेल न देने के तीन प्रमुख अपवाद हैं। आरोपी समाज में दोबारा गंभीर अपराध कर सकता हो। ट्रायल से भागने की आशंका हो। सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा हो। इनके अलावा बेल नियम है, अपवाद नहीं।

नेशनल सिक्योरिटी कानूनों पर चिंता

पूर्व CJI ने कहा कि समस्या तब आती है जब नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कानून इनॉसेंस को गिल्ट से रिप्लेस कर देते हैं। कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या वाकई नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है और क्या डिटेंशन प्रोपोर्शनल है। वरना लोग सालों जेल में सड़ते रहते हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि अगर ट्रायल उचित समय में पूरा नहीं होता, तो यह आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन है। “संविधान सुप्रीम है, कोई कानून नहीं।”

ट्रायल कोर्ट पर दबाव और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ

चंद्रचूड़ ने जिला और हाईकोर्ट में बेल न देने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहला इंटरफेस है, लेकिन वहां डर का माहौल है। जज सोचते हैं-बेल दी तो नीयत पर सवाल उठेंगे। नतीजा ये है कि हर मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। उन्होंने बताया कि इसी कारण सुप्रीम कोर्ट पर सालाना करीब 70 हजार केस आ रहे हैं।

Published on:

18 Jan 2026 04:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘समाज में करप्शन, जज भी यहीं से आते हैं, जवाबदेही के लिए एफिशिएंट सिस्टम चाहिए’, JLF में बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

