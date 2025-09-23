पांच हजार रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार

मुहाना थाना पुलिस ने पांच हजार रुपए के इनामी अपराधी को बेंगलुरू से गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज होते ही आरोपी जयपुर से भागकर मुंबई, गोवा, कनार्टक के अलग अलग शहरों में फरारी काट रहा था।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी केशव कोली महावर (19) अनिता कॉलोनी मुहाना का रहने वाला है। थानाप्रभारी गुर भूपेन्द्र ने बताया कि 27 जुलाई को आरोपी ने युवती से छेड़छाड़ की थी। चिल्लाने पर मारपीट कर भाग गया था। मामला दर्ज करने के बाद केशव की लगातार तलाश की। नहीं मिलने पर डीसीपी (साउथ) की तरफ से उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। कांस्टेबल ओमप्रकाश डोबर ने तकनीकी आधार पर लगातार ट्रेस किया तो उसके बेंगलुरू में होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस टीम को बेंगलुरू भेजा गया जहां से आरोपी को पुलिस ने जिगानी बेंगलुरू से धर दबोचा।