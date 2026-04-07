Rajasthan News : राजस्थान के विकास को मिलेगी ‘डबल इंजन’ रफ़्तार, CS श्रीनिवास ‘दिल्ली’ से लाए Good News 

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना और राजस्थान की प्रमुख विकासात्मक पहलों को आगे बढ़ाना था। मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के तहत जारी किए गए फंड के लिए आभार व्यक्त किया।