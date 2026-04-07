Rajasthan News : राजस्थान के विकास को मिलेगी ‘डबल इंजन’ रफ़्तार, CS श्रीनिवास ‘दिल्ली’ से लाए Good News 

CS Sriniwas with CM Bhajanlal- File Pic
राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना और राजस्थान की प्रमुख विकासात्मक पहलों को आगे बढ़ाना था। मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के तहत जारी किए गए फंड के लिए आभार व्यक्त किया।
मुख्य सचिव ने कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट (West Asia Crisis) के दौरान राजस्थान की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही, 'डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड कंप्लायंस रिडक्शन फेज-2' की प्रगति से भी अवगत कराया।
प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर के साथ हुई बैठक में राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र के 12-सूत्रीय सुधारों पर चर्चा हुई।
वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव के साथ राजस्थान में कस्तूरी कॉटन को बढ़ावा देने और राज्य में PM मित्र पार्क (PM Mitra Park) की स्थापना को लेकर चर्चा हुई, जिससे रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे।
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