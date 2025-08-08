Cyber Fraud: 70 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख ठगे, अब तक 4 लाख रुपए ही रिफंड, जानें पूरा मामला

शर्मा के अनुसार वे वर्ष 2010 में एक निजी कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। वे अपने 40 वर्षीय दिव्यांग बेटे के साथ रहते हैं। पत्नी का निधन हो चुका है और बेटे की जिम्मेदारी उन पर है। 18 जून को उन्हें फोन आया, जिसमें ठग ने खुद को जांच एजेंसी से बताते हुए कहा कि उनके नाम से जारी एक अन्य सिम से धोखाधड़ी हुई है। उनके मुबई स्थित बैंक ऑफ कनाडा के खाते से डेढ़ करोड़ रुपए खालिस्तानियों को ट्रांसफर हुए हैं। उनके खिलाफ सीबीआइ और आइबी के पास गिरफ्तारी वारंट है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है।