डिलीवरी एजेंट बनकर साइबर ठगी,कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए बैंक खातों पर हमला,USSD फ्रॉड से ऐसे बचें

साइबर शाखा ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉलर के कहने पर मोबाइल में कोई कोड डायल न करें, चाहे वह खुद को डिलीवरी एजेंट ही क्यों न बताए। यदि कॉल फॉरवर्डिंग चालू होने का संदेह हो तो तुरंत ##002# डायल कर इसे निष्क्रिय करें। साथ ही, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और पार्सल की पुष्टि केवल संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ही करें। डिलीवरी के समय एजेंट की पहचान भी सुनिश्चित करें।