REET से पहले D.Le.Ed एग्जाम

जयपुर, 16 जुलाई

देशभर में डीएलएड (D.Le.Ed)(डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) (Diploma in Elementary Education) कर रहे बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए रीट (राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर) (Rajasthan Eligibility Examination for Teacher) में बैठने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार (State Govt.) ने रीट से पहले इनके एग्जाम लेने और रीट रिजल्ट से पहले ही इसका रिजल्ट देने का निर्णय किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Minister of State for Education Govind Singh Dotasara) खुद ट्विट कर इसकी जानकारी दी।

चयन हुआ तो नौकरी भी

डोटासरा ने सोशल मीडिया (Social Media) पर बताया कि डीएलएड सेकेंड ईयर (D.Le.Ed second year) के स्टूडेंट्स इस बार रीट का एग्जाम (Reet) भी दे सकेंगे और चयनित हुए तो नौकरी भी पा सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा और रिजल्ट जारी किए जाएंगे। शिक्षामंत्री के ट्विट के बाद प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी (Elementary Education Director Saurabh Swamy) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक सेकेंड ईयर स्टूडेंट 10 जुलाई से इंटर्नशिप ( internship) के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्कूल आवंटन का काम 19 जुलाई तक होगा। इसके बाद दो से 14 सितम्बर के बीच परीक्षा प्रस्तावित है। अगर इंटर्नशिप शेष रहती है तो 15 सितम्बर के बाद कर सकेंगे। इंटर्नशिप की अवधि पूरी होने के साथ ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इंटर्नशिप ( internship) के 86 दिन पूरे होने पर ही परिणाम घोषित होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर समय पर रीट परीक्षा हो गई तो इन स्टूडेंट की इंटर्नशिप पूरी होने पर ही परिणाम जारी किया जाएगा।

इंटर्नशिप कैसे होगी ?

सवाल यह भी है कि प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी अधिकृत तौर पर बंद है। ऐसे में डीएलएड के स्टूडेंट अगर इंटर्नशिप में स्कूल जाते भी हैं तो वहां क्या सीख सकते हैं। पढ़ाने का काम ही स्कूल में नहीं हो रहा। ऑनलाइन एजुकेशन जरूर सिखाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए भी शिक्षा विभाग का कहना है कि इन विद्यार्थियों को शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के घर घर भेजकर इंटर्नशिप करवाई जाएगी।

फैक्ट फाइल

इंटर्नशिप के आवेदन की तिथि:10 जुलाई 2021

स्कूल आवंटन : 19 जुलाई तक

परीक्षा प्रस्तावित : 2 से 14 सितंबर के बीच

शेष इंटर्नशिप: 15 सितंबर के बाद