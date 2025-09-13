राजस्थान कांग्रेस में 29 सीटों पर BLA नियुक्ति में देरी, प्रभारी रंधावा ने क्यों लगाई फटकार? 7 दिन का मिला अल्टीमेटम

रिपोर्ट के अनुसार, 29 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। इनमें कई विधानसभा क्षेत्र वर्तमान विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों के हैं। सूची में शामिल प्रमुख नामों में फुलेरा से विद्याधर चौधरी, भरतपुर से बृजेंद्र सूंपा, वैर से भजनलाल जाटव, देवली-उनियारा से हरिश्चंद्र मीणा और केसी मीणा, ब्यावर से पारस पांच जैन, लाडनूं से मुकेश भाकर, परबतसर से रामनिवास गावड़िया, ओसियां से दिव्या मदेरणा, पोकरण से शालेह मोहम्मद, गुढामालानी से हेमाराम चौधरी, आहोर से सरोज चौधरी, भीनमाल से समरजीत सिंह, रानीवाड़ा से रतन देवासी, कपासन से आशीष पदावत, आसींद से हंगामीलाल मेवाड़ा, रामगंज मंडी से महेंद्र राजोरिया और जहाजपुर से धीरज गुर्जर शामिल हैं।