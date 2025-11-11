Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद DGP ने रद्द की छुट्टियां, अलर्ट मोड पर आई राजस्थान सुरक्षा एजेंसी, इस हाइवे पर बरत रहे लापरवाही, देखें तस्वीरें

Photos Of Rajasthan High Alert: दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर सहित सभी बड़े शहरों में पुलिस ने सुरक्षा घेरा कस दिया है।