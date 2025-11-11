Patrika LogoSwitch to English

Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद DGP ने रद्द की छुट्टियां, अलर्ट मोड पर आई राजस्थान सुरक्षा एजेंसी, इस हाइवे पर बरत रहे लापरवाही, देखें तस्वीरें

Jaipur News: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी बड़े शहरों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, धार्मिक और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच की जा रही है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

फोटो: पत्रिका

Photos Of Rajasthan High Alert: दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर सहित सभी बड़े शहरों में पुलिस ने सुरक्षा घेरा कस दिया है।

खासकर रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और बस स्टैंड पर सघन जांच की जा रही है।

दिल्ली से आने वाले वाहनों की जांच ढीली

अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं जयपुर में बड़ी चौपड़, सांगानेरी गेट और चांदपोल दरवाजों पर पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही है। हालांकि जयपुर-दिल्ली हाईवे पर आमेर कुंडा चेकपोस्ट पर इतनी सख्ती नहीं दिखाई दी।

सुबह चेकपोस्ट पर पुलिस स्टाफ अनुपस्थित था और शहर में आने-जाने वाले वाहनों की जांच नहीं की जा रही थी।

छुट्टियां रद्द, अधिकारी अलर्ट मोड में

राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सभी रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसपी को अधिकतम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।

डीजीपी ने आदेश दिया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए।

बम डिस्पोजल स्क्वायड पूरी तरह तैयार रहेगा और कमांड सेंटर के CCTV कैमरों की निगरानी लगातार होगी। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए है।

एक्टिव हुई ATS और पुलिस एजेंसियां

एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस, एसओजी और एटीएस की संयुक्त टीमों को सक्रिय कर दिया है।

संदिग्ध वाहनों, छोड़ी गई वस्तुओं और असामान्य गतिविधियों की तुरंत जांच के आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी संदिग्ध सूचना के लिए पुलिस कंट्रोल रूम और एटीएस से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है।

उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

11 Nov 2025 01:17 pm

