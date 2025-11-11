दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान के इस जिले में हाई अलर्ट, दरगाह में तैनात किए आर्म्डकोर बटालियन के हथियारबंद जवान

फोटो: पत्रिका
High Alert In Rajasthan After Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट के बाद सोमवार शाम को प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के आदेश पर अजमेर जिले में दरगाह, पुष्कर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। दरगाह बाजार में राजस्थान आर्म्डकोर बटालियन के हथियारबंद जवानों को निगरानी के आदेश दिए।
डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने अगले आदेश तक तमाम वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी को थाना क्षेत्र में गश्त और निगरानी के आदेश दिए। डीजी के आदेश के बाद जिलेभर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़, एएसपी ग्रामीण दीपक शर्मा के निर्देशन में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
इधर डीजीपी के आदेश के पश्चात एसपी नरेन्द्रसिंह ने अजमेर समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर सर्च ऑपरेशन व गश्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। अजमेर रेलवे स्टेशन पर सीओ जीआरपी रामअवतार चौधरी, थानाप्रभारी सुरेश बालोटिया व आरपीएफ के डीएससी दीपक आजाद, सहायक कमांडेंट रामेश्वर मीणा, निरीक्षक राजेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में डॉग स्क्वायड ने स्टेशन पर प्लेटफार्म, मुसाफिरखाना और पार्किंग स्थल की तलाशी ली।
संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और वाहनों की तलाशी लेने के आदेश दिए हैं। आमजन भी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधि पर नजर आने पर संबंधित थाने को सूचित करें।
वंदिता राणा, एसपी अजमेर
दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद पुष्कर में सशस्त्र सुरक्षा बलों एवं पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। ब्रह्मा मंदिर एवं इजरायली धर्मस्थल बेइत खबाद पर सशस्त्र सुरक्षा बल को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों धार्मिक स्थलों पर तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा सुरक्षा व्यवस्थाएं जांची गई है।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट