दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान के इस जिले में हाई अलर्ट, दरगाह में तैनात किए आर्म्डकोर बटालियन के हथियारबंद जवान

High Alert In Rajasthan After Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट के बाद सोमवार शाम को प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के आदेश पर अजमेर जिले में दरगाह, पुष्कर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। दरगाह बाजार में राजस्थान आर्म्डकोर बटालियन के हथियारबंद जवानों को निगरानी के आदेश दिए।