Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान के इस जिले में हाई अलर्ट, दरगाह में तैनात किए आर्म्डकोर बटालियन के हथियारबंद जवान

Alert On Ajmer Dargah: दिल्ली में बम बलास्ट के बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। शहर के दरगाह बाजार, रेलवे स्टेशन पर हर आने-जाने वाले पर पुलिस ने नजर रखी। वहीं पुष्कर में भी ब्रह्मा मंदिर व इजरायलियों के धर्मस्थल पर जवान तैनात कर दिए।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

फोटो: पत्रिका

High Alert In Rajasthan After Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट के बाद सोमवार शाम को प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के आदेश पर अजमेर जिले में दरगाह, पुष्कर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। दरगाह बाजार में राजस्थान आर्म्डकोर बटालियन के हथियारबंद जवानों को निगरानी के आदेश दिए।

सीओ-एसएचओ की गश्त निगरानी

डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने अगले आदेश तक तमाम वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी को थाना क्षेत्र में गश्त और निगरानी के आदेश दिए। डीजी के आदेश के बाद जिलेभर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़, एएसपी ग्रामीण दीपक शर्मा के निर्देशन में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन

इधर डीजीपी के आदेश के पश्चात एसपी नरेन्द्रसिंह ने अजमेर समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर सर्च ऑपरेशन व गश्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। अजमेर रेलवे स्टेशन पर सीओ जीआरपी रामअवतार चौधरी, थानाप्रभारी सुरेश बालोटिया व आरपीएफ के डीएससी दीपक आजाद, सहायक कमांडेंट रामेश्वर मीणा, निरीक्षक राजेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में डॉग स्क्वायड ने स्टेशन पर प्लेटफार्म, मुसाफिरखाना और पार्किंग स्थल की तलाशी ली।

इनका कहना है…

संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और वाहनों की तलाशी लेने के आदेश दिए हैं। आमजन भी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधि पर नजर आने पर संबंधित थाने को सूचित करें।

वंदिता राणा, एसपी अजमेर

पुष्कर में भी अलर्ट

दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद पुष्कर में सशस्त्र सुरक्षा बलों एवं पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। ब्रह्मा मंदिर एवं इजरायली धर्मस्थल बेइत खबाद पर सशस्त्र सुरक्षा बल को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों धार्मिक स्थलों पर तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा सुरक्षा व्यवस्थाएं जांची गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़
जोधपुर
Jodhpur-Pali-Marwar industrial

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 09:30 am

Published on:

11 Nov 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान के इस जिले में हाई अलर्ट, दरगाह में तैनात किए आर्म्डकोर बटालियन के हथियारबंद जवान

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Good News : आरपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, अगले वर्ष अगस्त तक 12168 पदों के लिए होगी परीक्षाएं

Good News Rajasthan Public Service Commission exam calendar released 12,168 posts Exams will be held by August 2026
अजमेर

RPSC: 11 महीने में कराई 161 परीक्षाएं, साल की अंतिम परीक्षा दिसम्बर में

rpsc ajmer
अजमेर

Ajmer: डॉक्टर ने बार-बार फ्लैट पर बुलाकर युवती का किया देहशोषण, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

अजमेर

Rajasthan: पूर्व सैनिक ने पूर्व पार्षद और उसकी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप, डेयरी के नाम पर ऐसे लूटा

अजमेर

रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले

रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.