‘रवीन्द्र मंच, जेकेके और संगीत नाटक अकादमी में रिक्त पदों पर तुरंत नियुक्ति की मांग’

जयपुर। रवीन्द्र मंच पर रविवार को रंगकर्म सम्मान समारोह एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन जयपुर, आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान तथा संयुक्त कलाकार अभियान से जुड़े कलाकारों सहित बड़ी संख्या में रंगकर्मी एक मंच पर संगठित नजर आए।

इस दौरान कलाकारों ने रवीन्द्र मंच, जवाहर कला केंद्र एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में खाली पड़े पदों, लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और दयनीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा इनकी दशा सुधारने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। बड़ी संख्या में कलाकारों ने बैनर पर हस्ताक्षर किए। अभिनेत्री एवं वरिष्ठ रंगकर्मी राम पांडे ने कहा कि रवीन्द्र मंच को उसकी पुरानी गरिमा और पहचान लौटाने की जरुरत है। वरिष्ठ रंगकर्मी नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि मंच की स्थिति सुधारने के लिए कलाकारों को संघर्ष करना होगा।