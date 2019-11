खेल राज्यमंत्री ने केंद्र सरकार से की मांग... 'हर जिले में खोले जाएं खेल विद्यालय'

युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री ( minister of sports & youth affairs rajasthan ) अशोक चांदना ( state minister ashok chandna ) ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि राजस्थान सहित देश में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने एवं स्कूली बच्चों को शुरू से खेलों के लिए तैयार करने के लिए हर जिले में सुविधा सम्पन्न खेल विद्यालयों को विकसित किया जाना चाहिए। ( Minister of Sports and Youth Affairs Department )