8 अगस्त 2025

शुक्रवार

जयपुर

डिप्टी CM दिया कुमारी ने दिल्ली में स्पीकर बिरला और गृह मंत्री शाह से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, और राज्य के समग्र विकास से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 08, 2025

Play video
डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गृह मंत्री शाह से की मुलाकात (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan News: राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गुरुवार को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

दिया कुमारी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई जिसमें राजस्थान के विकास से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित से जुड़े विषयों को लेकर सकारात्मक संवाद हुआ।

इसके अलावा डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, और राज्य के समग्र विकास से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की।

साथ ही उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों का उद्देश्य प्रदेश में सड़क विकास, पर्यावरणीय संरक्षण और अधूरे पड़े राष्ट्रीय परियोजनाओं को गति देना है।

मुख्यमंत्री को राखी बांध कर दिया भावनात्मक संदेश

तीन दिन पहले जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में 'मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन' कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस विशेष अवसर पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हुए भावपूर्ण अंदाज़ में रक्षाबंधन मनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दीया कुमारी को शगुन स्वरूप तोहफा भेंट किया।

Published on:

08 Aug 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / डिप्टी CM दिया कुमारी ने दिल्ली में स्पीकर बिरला और गृह मंत्री शाह से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

