डिप्टी CM दिया कुमारी ने दिल्ली में स्पीकर बिरला और गृह मंत्री शाह से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

तीन दिन पहले जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में 'मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन' कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस विशेष अवसर पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हुए भावपूर्ण अंदाज़ में रक्षाबंधन मनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दीया कुमारी को शगुन स्वरूप तोहफा भेंट किया।