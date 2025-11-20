राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब संगठित अपराध और गैंगों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने धमकी देकर वसूली करने वाली गैंग के बदमाशों का डोजियर तैयार कर उनकी संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिए। साथ ही नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस और बीएनएस के प्रभावी उपयोग से नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया।