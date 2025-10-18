Dhanteras 2025: धनतेरस से पहले दोगुनी हुई चांदी के सिक्कों की कीमत, HUID नंबर डालकर ऐसे कर सकते हैं असली नकली की पहचान

इसमें एचयूआइडी नंबर डालने पर सोने-चांदी के उस आइटम की शुद्धता की पूरी जानकारी मिल जाती है। हालांकि चांदी पर अभी सरकार ने हॉलमार्क अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन सलाह दी है कि चांदी के सिक्के और अन्य आइटम भी एचयूआइडी नंबर के साथ ही बेचें। ग्राहकों से अपील है कि दुकानदारों से चांदी के सिक्कों और अन्य ऑर्नामेंट्स पर भी हॉलमार्क की मांग करें ताकि सर्राफा व्यापारी और ज्वैलर चांदी के आइटम पर भी हॉलमार्क लगाकर बेचें।