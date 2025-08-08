Raksha Bandhan 2025: डिजिटल राखी सेलिब्रेशन का बढ़ गया ट्रेंड, भाइयों से दूर बहनें ऑनलाइन ऐसे मना रही रक्षाबंधन

सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन को लेकर अलग-अलग तरह की रील्स ट्रेंड कर रही है। किसी रील्स में भाई-बहन की नोक-झोंक नजर आ रही है तो कई रील्स ऐसी भी हैं, जिसमें पुराने फोटो और वीडियो कलेक्शन को साझा किया है। जिनके भाई या बहन नहीं है वो रील्स के माध्यम से लोगों से जुड़कर रिश्ते बना रहे और रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रील्स में बहनें अपने भाइयों से कपड़े और गहनों की जगह आईफोन, लैपटॉप और कार जैसे महंगे उपहार की डिमांड कर रही हैं।