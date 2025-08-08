8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Raksha Bandhan 2025: डिजिटल राखी सेलिब्रेशन का बढ़ गया ट्रेंड, भाइयों से दूर बहनें ऑनलाइन ऐसे मना रही रक्षाबंधन

Virtual Raksha Bandhan Celebration: जयपुर की मीना ने कहा कि उनका भाई कोटा में है ऐसे में वह हर साल ऑनलाइन राखी और मिठाइयां भेजकर वीडियो कॉल पर ही राखी सेलिब्रेट करती है। उनकी राखी को वहां मौजूद बहन ही बांध देती है।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 08, 2025

AI जनरेटेड तस्वीर

Digital Rakhi Celebration: रक्षाबंधन अब सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा। वक्त के साथ इस त्योहार ने भी डिजिटल रूप ले लिया है। अब चाहे बहन विदेश में हो या दूसरे शहर में ऑनलाइन राखी और मिठाई भेजना आम बात हो गई है। वीडियो कॉलिंग ने दूरियों को मिटा दिया है। अमेरिका में रह रहीं दिव्या गुप्ता बताती हैं कि वे जयपुर में अपने भाई को ऑनलाइन राखी और मिठाइयां भेजती हैं और वीडियो कॉल से पर्व मनाती हैं।

अमेरिका से ऑनलाइन भेज रही राखी-मिठाइयां

दो वर्ष से अमेरिका में हूं। मेरा भाई जयपुर में है। ऑनलाइन राखियां और मिठाई भेजती हूं। मेरी कजिन सिस्टर मेरी राखी भाइयों को बांधेंगी और वीडियो कॉल के जरिए ही हम रक्षाबंधन मनाएंगे। यहां पर मैं अपने पति के दोस्त के राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हूं।

image

-दिव्या गुप्ता, झोटवाड़ा

दूसरे शहर में भी बहनें भेजती है ऑनलाइन राखी

जयपुर की मीना ने कहा कि उनका भाई कोटा में है ऐसे में वह हर साल ऑनलाइन राखी और मिठाइयां भेजकर वीडियो कॉल पर ही राखी सेलिब्रेट करती है। उनकी राखी को वहां मौजूद बहन ही बांध देती है।

विदेश में रहकर भी ग्रुप कॉल से बांट रहे खुशियां

कैलिफोर्निया में रहने वाले साहिल जैन बताते हैं कि वे पिछले कई सालों से अपनी बहन से ग्रुप वीडियो कॉल पर रक्षाबंधन मना रहे हैं। वे जयपुर के अपने परिजनों के साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं और एक साथ त्योहार मनाते हैं जिससे उन्हें घर जैसा माहौल महसूस होता है।

भाई-बहन के रील्स भी किए जा रहे पसंद

सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन को लेकर अलग-अलग तरह की रील्स ट्रेंड कर रही है। किसी रील्स में भाई-बहन की नोक-झोंक नजर आ रही है तो कई रील्स ऐसी भी हैं, जिसमें पुराने फोटो और वीडियो कलेक्शन को साझा किया है। जिनके भाई या बहन नहीं है वो रील्स के माध्यम से लोगों से जुड़कर रिश्ते बना रहे और रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रील्स में बहनें अपने भाइयों से कपड़े और गहनों की जगह आईफोन, लैपटॉप और कार जैसे महंगे उपहार की डिमांड कर रही हैं।

डिजिटल सेलिब्रेशन से मजबूत बन रहे रिश्ते

दूरी चाहे कितनी भी हो आज का डिजिटल दौर रिश्तों को और गहरा कर रहा है। वीडियो कॉल, ऑनलाइन गिफ्टिंग और सोशल मीडिया के जरिए रक्षाबंधन अब और भी इमोशनल और खास बन गया है। रक्षाबंधन का यह नया डिजिटल रूप, पारंपरिक भावनाओं को आधुनिकता दे रहा है।

Published on:

08 Aug 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Raksha Bandhan 2025: डिजिटल राखी सेलिब्रेशन का बढ़ गया ट्रेंड, भाइयों से दूर बहनें ऑनलाइन ऐसे मना रही रक्षाबंधन

