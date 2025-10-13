डिस्कॉम्स का नया फॉर्मूला : अब 150 यूनिट खपत वाले 77 लाख उपभोक्ताओं को पहले सोलर पैनल

ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स ने नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय को नया प्लान दिया है। इसमें पीएम सूर्यघर योजना के तहत डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। इसमें शुरुआत में दस लाख उपभोक्ताओं पर फोकस रहेगा। गौरतलब है कि मंत्रालय ने सामुदायिक मॉडल में शामिल करने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद नए प्लान पर काम शुरू किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री सोमवार को जयपुर आ रहे हैं, और सरकार उनसे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कराएगी। इसी कारण डिस्कॉम्स अधिकारी रविवार को भी इसे लेकर मंत्रालय से संपर्क में रहे। प्रदेश में 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। संभवतया डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं का नंबर बाद में आएगा। इनके लिए भी बातचीत चल रही है।