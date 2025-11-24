Patrika Book Fair: ‘मिट्टी से जुड़कर चलेंगे तो राह खुद आसान होगी’, राजस्थानी भाषा पर कलक्टर ने रखे विचार

Patrika National Book Fair 2025: पत्रिका नेशनल बुक फेयर के अंतिम दिन रविवार को आयोजित ‘लेखक से मिलिए’ सत्र में जिला कलक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने राजस्थानी भाषा, साहित्य, लेखन और जीवन के अनुभवों पर श्रोताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इंसान जिस मिट्टी से बना है, उसी से जुड़े रहना उसकी पहचान को जीवित रखता है। सोनी ने बताया कि उनकी मातृ भाषा पंजाबी है, लेकिन जन्म और शिक्षा राजस्थान में होने के कारण उन्होंने लेखन के लिए राजस्थानी भाषा को चुना। सत्र का मॉडरेशन पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार चांद मोहम्मद शेख ने किया।