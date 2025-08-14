Patrika LogoSwitch to English

औद्योगिक समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला कलक्टर सख्त

नीमराना औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर 'बिजली से लेकर सड़क तक' एजेंडा वार चर्चा - डीआरएम बैठक में विभागों को दिए सख्त निर्देश, निवेशकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता

जयपुर

MOHIT SHARMA

Aug 14, 2025

कोटपूतली-बहरोड़. रीको कार्यालय नीमराना में जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र (डीआरएम) की बैठक जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नीमराना औद्योगिक एसोसिएशन अध्यक्ष के जी कौशिक सहित विभिन्न औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बिजली, लाइट व्यवस्था, सड़क और टोल राहत के निर्देश

बैठक में बिजली ट्रिपिंग, सड़क निर्माण, साफ-सफाई और लाइट व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कलक्टर ने बिजली समस्या के समाधान के लिए विशेष दल गठित करने और शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। रीको एवं संबंधित अधिकारियों को साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। एनएचएआई को लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को टोल वसूली में राहत देने के लिए डेटाबेस रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश मिले। नीमराना से भिवाड़ी तक सडक़ों के निर्माण की मॉनिटरिंग और बजट घोषणाओं पर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश भी दिए गए।

कार्य तय समय में पूरा करें

जिला कलक्टर ने सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि औद्योगिक विकास और निवेशकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में एसडीएम नीमराना महेंद्र यादव, डीवाईएसपी सचिन शर्मा, रीको अधिकारी, एनएचएआई प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Published on:

14 Aug 2025 04:09 pm

