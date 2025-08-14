औद्योगिक समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला कलक्टर सख्त

बैठक में बिजली ट्रिपिंग, सड़क निर्माण, साफ-सफाई और लाइट व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कलक्टर ने बिजली समस्या के समाधान के लिए विशेष दल गठित करने और शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। रीको एवं संबंधित अधिकारियों को साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। एनएचएआई को लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को टोल वसूली में राहत देने के लिए डेटाबेस रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश मिले। नीमराना से भिवाड़ी तक सडक़ों के निर्माण की मॉनिटरिंग और बजट घोषणाओं पर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश भी दिए गए।