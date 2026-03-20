कुपोषण के खिलाफ जिलों को मिला अलग—अलग ‘स्पेशल टारगेट’

विभाग की ओर से चलाए गए 'प्रेरणा' अभियान के दो चरणों के बाद अब ‘वन डिस्ट्रिक्ट–वन टास्क’ अभियान शुरू किया गया है। एक जिला–एक टास्क अभियान चलाकर विभिन्न पोषण व कल्याण योजनाओं को लेकर लाभार्थियों को लाभ दिलाने का टारगेट तय किया गया है। जिलों की प्रगति की निगरानी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) पोर्टल और मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना (एमएमपीवाई) पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन की जाएगी। साथ ही सभी उपनिदेशकों को भी अपने स्तर पर परियोजनाओं की प्रगति की दैनिक मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।