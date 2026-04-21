जयपुर में शराब की दुकान के पीछे मिला मुंह में कपड़ा ठूंसे महिला का शव, सिर से बह रहा था खून, बेटे को शॉपिंग का कहकर निकली थी

मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतका कई वर्षों से अपने पीहर में ही रह रही थी। उसकी शादी वर्ष 2006 में हुई थी, लेकिन 9 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था। उसका एक 16 वर्षीय बेटा है, जो उसके साथ ही रहता था। वह रविवार शाम 4:30 बजे बहन की शादी के लिए अपने बेटे से यह कहकर घर से निकली थी कि कपड़े खरीदने जा रही है। इसके बाद वह घर नहीं लौटी और अगले दिन उसका शव सुनसान इलाके में मिला।