पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: अक्षम्य !

लगभग 80 हजार करोड़ की लागत से बन रही इस रिफाइनरी के लोकार्पण समारोह का पूरा राजस्थान लम्बे समय से इंतजार कर रहा था। अब यह समारोह टल गया है। नब्बे लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता वाली यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प करने का माद्दा रखती है। इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना में सुई बराबर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। विशेषकर तब, जब प्रधानमंत्री अगले चौबीस घंटे में आ रहे हों। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण भी सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस तो यहां तैनात है ही, एस.पी.जी., सी.आइ.एस.एफ. जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली होगी। राजस्थान अपेक्षाकृत शांत राज्य रहा है, लेकिन यह शांति इसकी कमजोरी ना बन जाए, इसे देखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।